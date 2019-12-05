У Раді через жінку побилися депутати від "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради Максим Бужанський посварився з депутатом Гео Леросом через образу депутата Ірини Верещук в чаті фракції "Слуга народу" на засіданні парламенту (всі - "Слуга народу").

Про це повідомила журналістам Верещук, передають Українські Новини.

"Це дійсно має місце у нас в чаті. Чомусь деякі колеги думають, що це дозволено. Я не можу собі такого дозволити. Я попросила, щоб він сьогодні прийшов і попросив вибачення, тому що матом ні до кого не дозволено звертатися, тим більше до жінок... Я списую на специфічне почуття гумору, коли він міг неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом або ображати, і не тільки. І на ток-шоу, ми знаємо, він часто дозволяє собі. Ми не хочемо, щоб так відбувалося", - сказала вона.

Раніше на засіданні Ради Бужанський і Лерос почали лаятися в кутку зали, інші депутати скандували "бійка", а голова парламенту Дмитро Разумков робив зауваження та закликав повернутися на свої місця.

Після зауважень спікера парламентарі розійшлися.

Верещук заперечує, що сталася бійка, і додає, що раніше просила вибачитися Лероса і зверталася з цього приводу до голови фракції Давида Арахамії.

Депутат хоче, щоб Лерос приніс їй вибачення за образи публічно.

Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів у парламенті.

У зв'язку з частими порушеннями депутатами етики поведінки, "Слуга народу" мають намір розробити власний етичний кодекс.