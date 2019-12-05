У листопаді ціни на свинину перевалили за 46 гривень/кг

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 жовтня до 28 листопада середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі зросла на 1,4%, або на 0,64 гривні/кг, до 46,14 гривні/кг

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Згідно з даними асоціації, з 31 жовтня до 13 листопада спостерігалося зниження ціни з 45,5 долара до 44,21 долара, після чого почалося зростання аж до 28 листопада (46,14 долара).

"На цьому тижні (25-29 листопада) середня ринкова відмітка додала 4% в порівнянні з попереднім тижнем (18-22 листопада), перевищивши 46 гривень/кг", - сказано в повідомленні асоціації.

Наголошується, що в ході минулих торгів виробники свинини ціни скорегували на 1-2,5 гривні/кг, у відповідь на це діапазон закупівельних цін на цьому тижні підвищився до 45-47 гривень/кг

Опитування серед учасників асоціації "М'ясної галузі" свідчить про намір переробників закуповувати живець на наступному тижні (2-6 грудня) 46-47 гривень/кг

Асоціація вважає, що з початком зими верхня межа цінового коридору перетне рівень 48 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні ціни на сало зросли на 60 копійок.

Тим часом Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини.