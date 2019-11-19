В октябре цены на сало выросли на 60 копеек

В октябре средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,9%, или на 0,64 гривны/кг, до 73,7 гривны/кг по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Тернопольской области - 52,21 гривны/кг, самый высокий - в Киеве - 110,95 гривны/кг.

Цены на свинину снизились на 0,4%, или на 0,47 гривны/кг, до 122,31 гривны/кг.

Цены на курятину в тушках снизились на 0,3%, или на 0,2 гривны/кг, до 62,07 гривны/кг.

На говядину цены повысились на 0,8%, или на 1,08 гривны/кг, до 132,2 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре цены на сало выросли на 30 копеек.

Тем временем Украина сокращает производство колбасы из свинины.