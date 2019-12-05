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  • У Києві пішохід вибіг на середину дороги і потрапив під колеса таксі Lanos
05 грудня 2019, четвер, 10:29 12
Події 2019-12-05T12:00:03+02:00
Українські Новини
У Києві пішохід вибіг на середину дороги і потрапив під колеса таксі Lanos

У Києві пішохід вибіг на середину дороги і потрапив під колеса таксі Lanos

ДТП в Києві, ДТП, постраждалі в ДТП
ДТП на Броварському проспекті. Фото: Інформатор
ДТП на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

Сьогодні, 5 грудня, у Києві на Броварському проспекті сталася серйозна аварія за участю таксі Daewoo Lanos і пішохода, який вибіг на середину дороги. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 2:30 ночі на трасі в напрямку Броварів. Пішохід раптово вибіг на середину дороги, водій таксі почав гальмувати, але пішохід вирішив повернутися на пішохідну зону. Водій таксі не встиг вчасно зреагувати на зміну руху пішохода і збив його.

Очевидці викликали швидку допомогу і відвезли постраждалого пішохода у тяжкому стані.

За словами очевидців, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Сам водій не постраждав, але машина Daewoo сильно пошкоджена. Обставини аварії встановлює поліція.

ДТП на Броварському проспекті. Фото: ІнформаторДТП на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, в кінці листопада в Київі п'яний водій на ВАЗ протаранив два авто.

Також водій Porsche втратила керування і знесла 14 метрів огорожі.

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