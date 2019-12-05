НАБУ відкрило справу стосовно держсекретаря Кабміну Бондаренка за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем

НАБУ відкрило справу стосовно держсекретаря Кабміну Бондаренка за підозрою в зловживанні владою або службовим

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження стосовно державного секретаря Кабінету Міністрів Володимира Бондаренка за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"08.10.2019 на виконання вимог ч. 1 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе кримінальне правопорушення, вчинене державним секретарем Кабінету Міністрів України, та розпочато досудове розслідування", - сказано в ньому.

НАБУ розслідує можливі правопорушення Бондаренко за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а також частин 1 і 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заява про можливий злочин держсекретаря Кабміну надійшла в НАБУ, але бюро направило його в поліцію, відмовивши таким чином у відкритті справи.

У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд була подана скарга на дії НАБУ, суд задовольнив її і зобов'язав бюро зареєструвати кримінальне провадження за вказаним фактом.

Також держсекретар Кабміну Бондаренко володіє третиною квартири в Києві.