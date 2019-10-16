Суд обязал НАБУ расследовать дело в отношении госсекретаря Кабмина

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть дело о возможных злоупотреблениях государственного секретаря Кабинета Министров Владимира Бондаренко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба по поводу неправомерных действий государственного секретаря Кабинета Министров и о наличии в его действиях признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, а также части 1 и 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде).

В ней указано, что заявление о преступлении Бондаренко поступило в НАБУ, но бюро его направило в полицию, отказав, таким образом, в открытии дела.

В связи с этим в суд была подана жалоба на действия НАБУ, и 9 октября суд удовлетворил ее и обязал бюро зарегистрировать уголовное производство по указанному факту.

Как сообщали Українськi Новини, госсекретарь Кабмина Бондаренко заработал 67 тысяч гривен в январе. Ранее госсекретарь Кабмина получил надбавку в 40 тыс. грн за то, что выполняет "особо важную работу". Тем временем госсекретарь Кабмина Бондаренко владеет третью квартиры в Киеве.