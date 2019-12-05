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05 грудня 2019, четвер, 06:40 180
Політика 2019-12-05T06:49:16+02:00
Українські Новини
У Зеленського заявили, що скандальний пост, який викликав суперечку з Тимошенко, він писав сам

У Зеленського заявили, що скандальний пост, який викликав суперечку з Тимошенко, він писав сам

Олександр Хорольський

Автором скандального поста в ФБ, який викликав обмін образливими жартами з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко, є сам Володимир Зеленський.

Про це йдеться в офіційній відповіді Офісу президента на інформаційний запит Українських Новин.

Зокрема, у запиті уточнювалося, хто адмініструє ФБ-аккаунт президента України, хто є автором і хто погоджував скандальний пост.

"Президент України В. Зеленський є автором постів на фейсбук-сторінці "Володимир Зеленський", і, відповідно, він є автором посту від 19 листопада 2019 року", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося раніше, після заяви Тимошенко про перехід в опозицію, на ФБ-профілі президента з'явився пост із твердженням, що Тимошенко просто не отримала бажані посади у владі для призначення "своїх людей". При цьому, в пості містився випад на адресу Тимошенко, який багато хто розцінив як сексистський та хамський. "Така фігура! А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - говорилося в пості.

На такий випад відреагувала сама Тимошенко в не менш різкій манері. "Раз у п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно)", - заявила політик, явно натякаючи на один з номерів "95 кварталу", який свого часу викликав неоднозначну реакцію у глядачів.

Пізніше в ЗМІ з'явилися твердження з посиланням на джерела, нібито Зеленський сам дізнався про свій випад на адресу Тимошенко лише прочитавши його в Фейсбуці. Що викликало розбирательства в Офісі президента.
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