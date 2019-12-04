Новий голова Інституту нацпам'яті задекларував автомобіль, доходи і 500 тис. гривень готівкою

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович задекларував 450 тис. гривень доходів і 500 тис. гривень готівкою за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.



Так, 93,3 тис. гривень склала заробітна плата Дробовича в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 357,3 тис. гривень – дохід від заняття підприємницькою діяльністю.



Також він має у спільній власності з третьою особою 5 тис. доларів на банківському рахунку в Ощадбанку.



Дробовичу належить 1/3 квартири в Києві площею 51,65 кв. м і автомобіль Volkswagen Polo 2004 року випуску за 45 тис. гривень.



Новопризначений голова Інституту нацпам'яті також є консультантом та експертом у сфері освіти і культури в Інституті суспільно-економічних досліджень на безкоштовній основі.



Дружина Дробовича Ірина задекларувала 53 тис. гривень доходів в 2018 році, 200 тис. гривень готівки і 1/3 квартири площею 48,4 кв. м в Івано-Франківську.



Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня Кабмін призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.



Також В'ятрович прокоментував призначення Дробовича.