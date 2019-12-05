Мінрегіон має намір впровадити стимулюючі тарифи на "комуналку" в 2021 році

Міністерство розвитку громад і територій розраховує на впровадження стимулюючих тарифів на житлово-комунальні послуги в 2021 році.

Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак в ході презентації пріоритетних напрямів діяльності міністерства, передають Українські Новини.

Такі тарифи будуть затверджуватися на 3 роки і будуть стимулювати модернізацію підприємств житлово-комунальної сфери.

За словами Бабак, в 2020 році очікується завершення передачі повноважень по затвердженню тарифів органам місцевого самоврядування.

Крім того, міністерство має намір розробити шляхи реструктуризації боргів за житлово-комунальні послуги населення та визначити джерела фінансування такої реструктуризації.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявляє, що в наступному опалювальному сезоні 2020-2021 років тарифи на теплопостачання можуть бути зменшені у два рази.

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляє, що загальні збитки підприємств теплопостачання складають 4,2 млрд гривень, збитки підприємств водопостачання - 6,3 млрд гривень.