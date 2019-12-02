Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов тарифы на теплоснабжение могут быть уменьшены в два раза.

Об этом он сообщил во втором еженедельном видеоролике об успехах за прошедшую неделю и планах на нынешнюю, в этот раз записанном в спортзале на беговой дорожке, передают Українськi Новини.

"Правительство утвердило программу "Гарантированная цена на газ". Цена на газ еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой в Офисе Президента по поводу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление. Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа. Мы готовим эту информацию, готовим этапы, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал он.

Зеленский напомнил, что за прошедшую неделю подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также посетил Эстонию и Литву с официальными визитами.

На данный момент он готовится ко встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), в связи с чем обратился к гражданам за поддержкой.

"Я хотел бы, чтобы вы не обращали внимание на лозунги и "фейковое предательство" некоторых политических сил и политиков, которые как политики уже умерли, а как люди никогда и не рождались. Это единственная возможность для них "поймать хайп". Они только играют на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме... Никакого предательства не будет и не может быть. Но я буду себя более уверенно чувствовать и вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет и за моей спиной весь наш народ... Говорят, какой может быть диалог между Зеленским с Путиным? Если не будет этого диалога - это, примерно, как бег на этой беговой дорожке. Ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, а хотим, чтобы все это завершилось", - сказал он.

Говоря о прошедшей неделе Зеленский отметил также задержание Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) бизнесмена Вадима Альперина и множество решений Кабинета Министров.

Он напомнил, что правительство решило до конца года погасить задолженность перед учителями и врачами, выделило 600 млн гривен на закупку школьных автобусов для сельской местности, 400 млн - на ремонт школьных столовых, 800 млн - на техническое оборудование школьных лабораторий.

Также Президент сообщил, что с 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий, а ранее было выделено по 1,2 млрд гривен на бесплатные лекарства и лечение инсулинозависимых больных диабетом.

Говоря о планах Зеленский напомнил, что вскоре начнется программа переписи населения.

"Министр нашел путь сэкономить для бюджета страны около 2-3 млрд гривен", - заявил он.

Также он сообщил, что на этой неделе Верховная Рада планирует проголосовать за около 25 законопроектов: правки в закон о Государственном бюро расследований для расследования дел Майдана, о рынке электроэнергии, о внедрении открытого рынка земли, а также новый избирательный кодекс.

Кроме того, Президент затронул вопросы регионов, сообщив, что в Калужском районе Ивано-Франковской области до конца года будет отстроен разрушенный мост, а в Запорожской области в следующем году начнется строительство моста через Днепр.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Ранее стало известно, что украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой.