Убытки теплоснабжающих предприятий достигли 4,2 млрд гривен, убытки водоканалов - 6,3 млрд гривен

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляет, что общие убытки предприятий теплоснабжения составляют 4,2 млрд гривен, убытки предприятий водоснабжения - 6,3 млрд гривен.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Убытки предприятий водоснабжения составляют 6,3 млрд гривен. Доходы этих предприятий не покрывают расходы. По предприятиям теплоснабжения убытки составляют 4,2 млрд гривен", - сказала Бабак.

Она отметила, что зарплаты на данных предприятиях на 22% ниже, чем средняя по производственным отраслям в Украине.

Проблемы с расчетами Бабак считает следствием неадекватной системы государственного регулирования в сфере тепло- и водоснабжения.

"Надо понимать, что вопрос отопления и снабжения горячей водой - это исключительно полномочия органов местного самоуправления. В этом контексте мы как правительство должны сделать все для того, чтобы местное самоуправление имело не только обязанности, но и возможности выполнять эти функции. Мы планируем готовить изменения в законодательство для того, чтобы полностью передать полномочия по установлению тарифов на тепло, воду, все коммунальные услуги на уровень общин", - подчеркнула министр.

По ее словам, органы местного самоуправления, которые обладают коммунальным имуществом, должны начать со стратегии развития своих предприятий.

Кроме того, по ее словам, важно обеспечить прогнозированность стоимости энергоресурсов для предприятий жилищно-коммунальной сферы.

"Европа давно живет в условиях рынка газа и электричества, и цена там может меняться каждый день. Но это цена на спотовых рынках. Крупные потребители газа и электричества не покупают ресурсы по ценам, которые определяются на ежедневных торгах. Они должны иметь другую систему заключения долгосрочных контрактов, где есть предсказуемость цены минимум на год", - отметила Бабак.

Как сообщали Українськi Новини, Бабак считает ошибочными решения об отключении от централизованного отопления.