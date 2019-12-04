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  • Адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва знімати фільм і говорити з Шокіним і Куликом
04 грудня 2019, середа, 21:55 21
Політика 2019-12-04T23:31:16+02:00
Українські Новини
Адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва знімати фільм і говорити з Шокіним і Куликом

Адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва знімати фільм і говорити з Шокіним і Куликом

Рудольф Джуліані, Дональд Трамп

На цьому тижні особистий адвокат президента США знаходиться в Будапешті та Києві, щоб поговорити з колишніми українськими прокурорами для документального серіалу, покликаного викрити справу про імпічмент. Про це повідомляє The New York Times.

Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент в США.

За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з екс-генпрокурором Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженко, колишнім нардепом Андрієм Артеменко, і колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовским.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані отримав статус "почесного мера" селища Анатевка під Києвом.

Раніше Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США.

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