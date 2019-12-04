Пожежа в одеському коледжі розпочалася через обігрівач, - журналіст

Пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла через електрообігрівач. Про це написав одеський журналіст Юрій Ткачов у своєму Telegram-каналі.

Посилаючись на слова студентів коледжу, журналіст розповів, що в будівлі "або не топили взагалі, або топили так, що можна вважати, що не топили".

"Чому? А тому що топити дорого, треба економити. Але людям холодно, і люди приносять обігрівачі. У сенсі, з дому", - написав Ткачов.

Так як електромережі в будівлі останній раз ремонтували за Брежнєва, вони не витримали навантажень, на які ніколи не були розраховані.

Так само погано в будівлі були справи з протипожежною сигналізацією: якщо вона і була, то не спрацювала.

"Це після "Вікторії", коли стільки говорили про необхідність перевірки наявності такої сигналізації скрізь і всюди. І перевіряли адже, ДСНС реально бігала по області, погрожували закривати установи і ось це все. Бігати - бігали, а результати де?" - ставить риторичне запитання журналіст.

Ткачов робить закономірний висновок, що проблем так багато, що невідомо, за яку хапатися.

"Все згнило вже до такої міри, що латки ставити ніде - одні дірки. Держава не працює як держава, а все більше нагадує гурток самодіяльності у школі для розумово відсталих підлітків з кримінальними нахилами. Ось в чому біда", - написав він.



Як повідомляли Українські Новини, 1 людина загинула і 20 було госпіталізовано через пожежу в одеському коледжі.



Також кількість зниклих без вісті під час пожежі в коледжі Одеси збільшилася до 15 осіб.