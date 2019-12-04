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04 грудня 2019, середа, 20:45 6
Суспільство 2019-12-04T21:45:01+02:00
Українські Новини
Фото дня: у Києві метро в годину пік не витримало натовпу людей і закрило двері

Фото дня: у Києві метро в годину пік не витримало натовпу людей і закрило двері

години пік, Фото дня, Київський метрополітен, Метро
Години пік у метро Києва. Фото: facebook.com/Oleksiy Kurka
Години пік у метро Києва. Фото: facebook.com/Oleksiy Kurka

На станціях комунального підприємства "Київський метрополітен", куди масово приїздять жителі з передмістя, в години пік почали закривати двері на вхід.

Про це написала у Facebook журналіст і громадський активіст Михайлина Скорик.

"Це - Чернігівська, але аналогічна ситуація у нас на Академмістечку. Яскраве свідчення того, як хаотичний розвиток передмістя і повне ігнорування цього питання з боку Києва тисне на інфраструктуру столиці. Якщо нічого не робити, далі буде гірше. Вангую, наприклад, що метрополітен почне закривати окремі станції, щоб розпорошувати натовп на сусідні дві", - написала вона.

Також Скорик зазначає, що проблема потребує негайного вирішення - побудови інфраструктури для півмільйона осіб, які щодня човникують вранці з передмістя на роботу і ввечері назад додому.

Годину пік у метро Києва. Фото: facebook.com/Oleksiy KurkaГодини пік у метро Києва. Фото: facebook.com/Oleksiy Kurka

Як повідомляли Українські Новини, у липні у Києві в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки.

Крім того, 8 листопада, у годину пік, в Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами.

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