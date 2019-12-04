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04 грудня 2019, середа, 19:48 5
Суспільство 2019-12-04T19:49:47+02:00
Українські Новини
Хворих на грип в Україні стає все більше: з них 69% діти

Хворих на грип в Україні стає все більше: з них 69% діти

МОЗ, Хворі, ГРВІ, Грип
Грип
Грип

170,95 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями 25 листопада - 1 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 170 950 осіб, з них 69% діти. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 447,1 на 100 000 населення, що на 6% менше рівня епідемічного порогу по Україні", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, зареєстровано 13 випадків грипоподібного захворювання і 38 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.За результатами лабораторного дослідження отримано 2 позитивних результати: визначено вірус грипу типу A (H3) та парагрип.

У країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу. Протягом минулого тижня проти грипу вакциновано 16 635 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 193 882 людини.З початку епідемічного сезону не зареєстрований ні один летальний випадок внаслідок грипу.

Раніше Супрун розповіла, як лікувати грип.

  • для лікування грипу або застуди з ускладненнями потрібно використовувати противірусні ліки - такі як озельтамівір, занамівір і балоксавир, але тільки в тому випадку, якщо їх прописав лікар;
  • препарати, які зменшують кашель або біль у горлі, лише на час можуть поліпшити стан;
  • збивати температуру дорослим необхідно тільки в тому випадку, якщо вона піднялася до 38,5 градусів і вище, при цьому використовуючи парацетамол або ібупрофен;

Як повідомляли Українські Новини, 159 тис. осіб захворіли на грип 18-24 листопада.

Також МОЗ спрогнозувало, що взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип.

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