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04 грудня 2019, середа, 17:24 7
ЗМІ 2019-12-04T17:25:44+02:00
Українські Новини
НСЖУ вважає небезпечною ініціативу Бородянського про введення кримінальної відповідальності за розповсюдження

НСЖУ вважає небезпечною ініціативу Бородянського про введення кримінальної відповідальності за розповсюдження "фейків"

кримінальна відповідальність, Фейк, Журналістика, НСЖУ, Володимир Бородянський
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com

Національний союз журналістів України вважає ініціативу міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечною.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці голови НСЖУ Сергія Томіленка, передають Українські Новини.

У середу в НСЖУ відбулась дискусія з приводу ініціатив Бородянського. Сам він на неї не прийшов. Під час дискусії Томіленко заявив, що ініціатива запровадження відповідальності за так зване поширення "фейків", дезінформації та за введення суспільства в оману небезпечна.

Він зазначив, що за цими нечіткими критеріями в Україні знову може бути запроваджено кримінальну відповідальність для журналістів і ЗМІ.

"Окремо ми стривожені ініціативою запровадити посаду омбудсмена з інформації. Тобто в державі хочуть створити спеціальне агентство з блокування шкідливої ​​інформації. Ми не хочемо, щоб в Україні створювалася якась надструктура, якийсь нагляд над українськими журналістами і нагляд над українськими медіа аж до блокування і закриття медіаканалів", - сказав Томіленко.

Також НСЖУ протестує проти варіанту запровадження ліцензування журналістської діяльності. На думку НСЖУ, це призведе до того, що держава буде визначати, хто є журналістом, кому слід дати таке посвідчення, а в кого навпаки - відібрати.

"Це все одно виходить, що держава втручається в журналістську діяльність, держава хоче ділити журналістів на "правильних" і "неправильних". І ми знову ж матимемо ситуацію, коли чиновники або пов'язані з чиновниками якісь особи будуть фільтрувати файли або ЗМІ", - зазначив Томіленко.

НСЖУ підкреслює, що в політиці роботи із засобами масової інформації має бути 2 пріоритети: безпека журналістської діяльності й економічна незалежність ЗМІ.
Тому спілка пропонує Бородянському припинити залякувати журналістів і перейти до діалогу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, незважаючи на критику цієї ідеї журналістами.

А НСЖУ вважає "драконівськими" доручення Зеленського Кабміну розробити і подати законопроект про стандарти новин.

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