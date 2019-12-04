НСЖУ вважає небезпечною ініціативу Бородянського про введення кримінальної відповідальності за розповсюдження "фейків"

Національний союз журналістів України вважає ініціативу міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечною.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці голови НСЖУ Сергія Томіленка, передають Українські Новини.



У середу в НСЖУ відбулась дискусія з приводу ініціатив Бородянського. Сам він на неї не прийшов. Під час дискусії Томіленко заявив, що ініціатива запровадження відповідальності за так зване поширення "фейків", дезінформації та за введення суспільства в оману небезпечна.



Він зазначив, що за цими нечіткими критеріями в Україні знову може бути запроваджено кримінальну відповідальність для журналістів і ЗМІ.



"Окремо ми стривожені ініціативою запровадити посаду омбудсмена з інформації. Тобто в державі хочуть створити спеціальне агентство з блокування шкідливої ​​інформації. Ми не хочемо, щоб в Україні створювалася якась надструктура, якийсь нагляд над українськими журналістами і нагляд над українськими медіа аж до блокування і закриття медіаканалів", - сказав Томіленко.



Також НСЖУ протестує проти варіанту запровадження ліцензування журналістської діяльності. На думку НСЖУ, це призведе до того, що держава буде визначати, хто є журналістом, кому слід дати таке посвідчення, а в кого навпаки - відібрати.



"Це все одно виходить, що держава втручається в журналістську діяльність, держава хоче ділити журналістів на "правильних" і "неправильних". І ми знову ж матимемо ситуацію, коли чиновники або пов'язані з чиновниками якісь особи будуть фільтрувати файли або ЗМІ", - зазначив Томіленко.



НСЖУ підкреслює, що в політиці роботи із засобами масової інформації має бути 2 пріоритети: безпека журналістської діяльності й економічна незалежність ЗМІ.

Тому спілка пропонує Бородянському припинити залякувати журналістів і перейти до діалогу.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, незважаючи на критику цієї ідеї журналістами.



А НСЖУ вважає "драконівськими" доручення Зеленського Кабміну розробити і подати законопроект про стандарти новин.