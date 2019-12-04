Турбота про роботів: NASA відкрила готель для "залізних людей" на Міжнародній космічній станції

Установка боксу для роботів під час випробувань.Фото: NASA

Установка боксу для роботів під час випробувань.Фото: NASA

NASA запустила готель для роботів на Міжнародної космічної станції, де вони зможуть ховатися від космічного випромінювання. Про це йдеться на сайті NASA.

Зокрема, готелем називається спеціальний пристрій або бокс, в якому автономні пристрої будуть зберігатися в той час, поки вони не використовуються.

Пристрій розміщено зовні МКС. У NASA стверджують, що "готель" дозволить захистити роботів від космічного випромінювання та частинок пилу тоді, коли вони не працюють в космосі і знаходяться в стані сну.

Першими "гостями" RiTS стануть два робота Robotic External Leak Locators (RELL), призначені для ремонту відсіків космічної станції в разі пошкодження корпусу або розгерметизації.

Захоплення роботів і повернення їх у космос буде здійснюватися за допомогою маніпулятора Dextre. Планується, що RiTS відправиться на МКС на ракеті-носії Falcon 9, запуск якої заплановано вже на цьому тижні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше NASA заявила про те, що відкриє МКС для туристів.

Крім того, вперше в історії дві жінки вийшли у відкритий космос для ремонту МКС.