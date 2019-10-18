Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос для починки МКС: онлайн-трансляция

Впервые в истории выход в открытый космос одновременно совершили 2 женщины, которые открыли люк Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астронавты Джессика Меир и Кристина Коч должны провести чуть более 6 часов за пределами МКС.

Несмотря на то, что это 221-й выход в открытый космос, осуществленный для поддержания правильного состояния космической станции, это первый случай, когда исполнение данной доверили именно женщинам, астронавтам NASA Джессике Меир и Кристине Кох.

Отмечается, что для Джессики Меир это первый выход в открытый космос, она станет 15-й женщиной в мире и 14-й женщиной США, которая побывала в космосе.

Миссией астронавтов является отремонтировать элемент системы энергопитания, которые обеспечивают МКС энергией в те периоды, когда она находится в тени Земли. Помимо этого, они подготовят условия для будущих миссий за пределами станции.

Во время интервью с женщинами-космонавтами, на вопрос важности выполнения своей миссии Кристина Кох ответила:

"Я думаю, что миссия, которую мы выполняем важна из-за исторического характера. В прошлом женщин не всегда воспринимали всерьез. Это прекрасная возможность участвовать в этой программе, когда каждый ее участник играет важную роль...",- поделилась она.

Прямая трансляция началась в 7:50 утра на телевидении NASA, на сайте агентства и на канале NASA на YouTube. Обновления происходят в блоге Международной космической станции.

Как сообщали Українські Новини, первый в истории выход двух женщин в открытый космос сорвался 29 марта, так как оказалось, что на МКС есть только один скафандр среднего размера, пригодный для выхода в космос (скафандры большого размера оказались слишком велики для астронавток). В итоге Коч осуществила выход в космос с астронавтом Ником Хагом.

Кроме того, директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн заявил, что первым человеком на Марсе и при следующей высадке на Луну, скорее всего, будет женщина.