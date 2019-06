Со следующего года NASA будет отправлять туристов на орбитальную станцию

Американское космическое агентство сообщило, что откроет орбитальную станцию ​​для туризма и других коммерческих мероприятий, пишет "BBC-Украина".

Ежегодно планируется организовывать не более двух коротких частных миссий космонавтов, говорит заместитель директора МКС Робин Гатенс.

Первый модуль МКС запустили на орбиту в 1998 году. Станция постоянно заселена людьми с ноября 2000 года.

"НАСА открывает Международную космическую станцию ​​для коммерческих возможностей и продает эти возможности, чего мы никогда раньше не делали", - заявил в Нью-Йорке главный финансовый директор агентства Джефф ДеВитт.

НАСА объявила, что частным космонавтам позволят совершать путешествия на МКС продолжительностью до 30 дней. Туристы будут путешествовать на американских космических кораблях.

Он сообщил, что частные коммерческие организации будут отвечать за определение состава экипажа и обеспечения того, чтобы частные космонавты отвечали медицинским требованиям и требованиям подготовки к космическим полетам.

Две компании, которые наняло НАСА для организации полетов, - это Boeing и SpaceX, сообщает Washington Post.

Ранее НАСА запрещала любое коммерческое использование космической станции и запретила космонавтам участвовать в коммерческих исследованиях.

Новые возможности, объявленные в пятницу, являются шагом на пути к полной приватизации МКС. Президент США Дональд Трамп опубликовал в прошлом году бюджет, который призвал правительство к 2025 году вывести станцию ​​из государственной собственности.

Космическое агентство недавно объявило, что планирует вернуться на Луну к 2024 году, доставив туда первую женщину и первого человека за десятилетие.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x