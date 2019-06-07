подписаться на рассылку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 июня 2019, пятница, 21:48 20
Космос 2019-06-07T21:48:38+03:00
Українські Новини
Со следующего года NASA будет отправлять туристов на орбитальную станцию

Со следующего года NASA будет отправлять туристов на орбитальную станцию

МКС. Фото: NASA
МКС. Фото: NASA

НАСА позволит туристам посещать МКС с 2020 года.

Американское космическое агентство сообщило, что откроет орбитальную станцию ​​для туризма и других коммерческих мероприятий, пишет "BBC-Украина".

Ежегодно планируется организовывать не более двух коротких частных миссий космонавтов, говорит заместитель директора МКС Робин Гатенс.

Первый модуль МКС запустили на орбиту в 1998 году. Станция постоянно заселена людьми с ноября 2000 года.

"НАСА открывает Международную космическую станцию ​​для коммерческих возможностей и продает эти возможности, чего мы никогда раньше не делали", - заявил в Нью-Йорке главный финансовый директор агентства Джефф ДеВитт.

НАСА объявила, что частным космонавтам позволят совершать путешествия на МКС продолжительностью до 30 дней. Туристы будут путешествовать на американских космических кораблях.

Он сообщил, что частные коммерческие организации будут отвечать за определение состава экипажа и обеспечения того, чтобы частные космонавты отвечали медицинским требованиям и требованиям подготовки к космическим полетам.

Две компании, которые наняло НАСА для организации полетов, - это Boeing и SpaceX, сообщает Washington Post.

Ранее НАСА запрещала любое коммерческое использование космической станции и запретила космонавтам участвовать в коммерческих исследованиях.

Новые возможности, объявленные в пятницу, являются шагом на пути к полной приватизации МКС. Президент США Дональд Трамп опубликовал в прошлом году бюджет, который призвал правительство к 2025 году вывести станцию ​​из государственной собственности.

Космическое агентство недавно объявило, что планирует вернуться на Луну к 2024 году, доставив туда первую женщину и первого человека за десятилетие.

Как сообщали Українські Новини, на космодроме NASA состоялся фееричный запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

Тем временем председатель Днипровского городского совета Борис Филатов задекларировал билет на суборбитальный полет.

Больше новостей о: NASA МКС полет в космос

Архив
Новости
Полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве 22:04
Со следующего года NASA будет отправлять туристов на орбитальную станцию 21:48
Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
"Вы пробили дно" - Зеленский иронично "поблагодарил" Раду, которая "прокатила" его инициативы 21:18
Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС
В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе 21:14
Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно 20:32
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok