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04 грудня 2019, середа, 16:42 184 Документ
Судова влада 2019-12-04T18:00:02+02:00
Українські Новини
Радник Труби вимагав $150 тис. у київського забудовника, – ЗМІ

Радник Труби вимагав $150 тис. у київського забудовника, – ЗМІ

Ігор Щербина, ДБР, Вимагання, Хабар
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv.ua

Радник звільненого директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби Ігор Щербина попався на хабарі через скаргу генерального директора будівельної компанії Edelburg Development Сергія Кучера. Він відмовився платити хабар у розмірі 150 тис. доларів і повідомив про вимагання правоохоронним органам, зокрема, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

До редакції інтернет-видання "Обозреватель" потрапила копія постанови суду про обшук в квартирі Щербини, з якої випливає, що заявником про вимагання хабара є гендиректор Edelburg Development Сергій Кучер.

"Під час зустрічі Щербини І.В. та представника девелоперської компанії Edelburg Development Кучера С. обговорювалося питання щодо дій слідчих Державного бюро розслідувань та прокурора ГПУ (Генеральної прокуратури України) у кримінальній справі", – йдеться в постанові суду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня НАБУ повідомило колишньому начальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорю Щербині про підозру у вимаганні хабара в розмірі 150 тис. доларів за закриття справи Державним бюро розслідувань (ДБР).

Раніше НАБУ затримало Щербину за підозрою у вимаганні хабара в розмірі 150 тис. доларів за закриття справи ДБР.

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