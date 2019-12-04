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  • Милованов заявив, що ВВП України зросте на 0,23% до 2020 через запуск ринку землі
04 грудня 2019, середа, 16:24 18
Економіка 2019-12-04T18:00:03+02:00
Українські Новини
Милованов заявив, що ВВП України зросте на 0,23% до 2020 через запуск ринку землі

Милованов заявив, що ВВП України зросте на 0,23% до 2020 через запуск ринку землі

Тимофій Милованов, ВВП України, Ринок землі, Мораторій на продаж землі
ВВП України. Фото: bank.gov.ua
ВВП України. Фото: bank.gov.ua

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує додаткове зростання валового внутрішнього продукту після запуску ринку землі 1 жовтня 2020 року на 0,23% у 2020 році.

Про це він повідомив в ході виступу на громадських слуханнях з питання скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Нормальна робота ринку землі принесе тільки за 3 місяці роботи в наступному році близько 9 млрд додаткових гривень росту ВВП за нашими оцінками, що складе близько 0,23% до загального зростання", - сказав Милованов.

При цьому він зазначив, що в 2021 році таке зростання очікується на рівні додаткових 30 млрд гривень, що відповідає 0,83% зростання ВВП.

Крім того, Милованов заявив, що за останні 18 років площі під садами та виноградниками скоротилися на 160 тис. га, а площа земель під зрошенням - з 2 млн га до близько 500 тис. га.

Також, за його словами, на даний момент додана вартість продукту, вирощеного на 1 га землі, в Україні в 2 рази менше, ніж у Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, у липні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення може призвести до зростання валового внутрішнього продукту від 0,5 процентних пункту до понад 3 п. п. на рік.

У середу, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні

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