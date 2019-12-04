підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 грудня 2019, середа, 14:57 24
Верховна Рада і партії 2019-12-04T16:00:02+02:00
Українські Новини
Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітету Донбасу

Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітету Донбасу

Учасники АТО, Суверенітет, Верховная Рада, АТО
Українські військові. Фото: штаб ООС
Українські військові. Фото: штаб ООС

Верховна Рада надала статус учасника бойових дій особам, які в складі добровольчих формувань брали участь в антитерористичній операції (АТО) до набуття чинності 24 лютого 2018 року закону про забезпечення суверенітету на Донбасі, що передбачає створення об'єднаного оперативного штабу Збройних сил замість штабу АТО.

За прийняття законопроєкту №2045-1 в цілому проголосували 329 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Статус ветеранів АТО надається особам, які в складі добровольчих формувань, які було утворено або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів брали безпосередню участь в АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, і здійснювали заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, будучи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів у взаємодії зі Збройними силами, Міністерством внутрішніх справ та іншими утвореними відповідно до законодавства військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Не поширюється цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали участь в забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували АТО, в тому числі волонтерів.

При цьому рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією, утвореною Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, законопроєктом поширюються відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб і членів їхніх сімей.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір забезпечити до 2024 року житлом 1 880 киян - учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО.

Раніше в Миколаївській області стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО.

Більше новин про: Учасники АТО Суверенітет Верховная Рада АТО

Архів
Новини
Влада не зможе зупинити рішучих намірів захистити від продажу українську землю, – Ходаківська 16:11
ДБР дозволили вилучити у НАБУ копії документів по справі розкрадання в "оборонці" 15:57
Mcdonald's "подарує" Ford кавові відходи для переробки в пластик 15:43
30 виробників електроенергії за "зеленим" тарифом вимагають змінити урядовий законопроект, – ЗМІ 15:33
Пожежа в одеському коледжі. Скріншот Youtube/Ruslan Samovarov
Відео дня: масштабна пожежа в коледжі в Одесі з висоти пташиного польоту 15:21
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Гривня на міжбанку підскочила після вихідних 17:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok