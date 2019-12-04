Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітету Донбасу

Верховна Рада надала статус учасника бойових дій особам, які в складі добровольчих формувань брали участь в антитерористичній операції (АТО) до набуття чинності 24 лютого 2018 року закону про забезпечення суверенітету на Донбасі, що передбачає створення об'єднаного оперативного штабу Збройних сил замість штабу АТО.

За прийняття законопроєкту №2045-1 в цілому проголосували 329 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Статус ветеранів АТО надається особам, які в складі добровольчих формувань, які було утворено або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів брали безпосередню участь в АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, і здійснювали заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, будучи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів у взаємодії зі Збройними силами, Міністерством внутрішніх справ та іншими утвореними відповідно до законодавства військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Не поширюється цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали участь в забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували АТО, в тому числі волонтерів.

При цьому рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією, утвореною Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, законопроєктом поширюються відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб і членів їхніх сімей.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір забезпечити до 2024 року житлом 1 880 киян - учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО.

Раніше в Миколаївській області стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО.