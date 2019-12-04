Кабмін призначив нового главу Інституту нацпам'яті

Кабінет Міністрів призначив головою Українського іституту національної пам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича Антона.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін призначив Дробовича Антона головою Українського інституту національної пам'яті", - написав депутат.

Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології і сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.

Також працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова і експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

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