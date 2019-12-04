Кабмін призначив свого представника до наглядової ради Ощадбанку

Кабінет Міністрів призначив членом наглядової ради Державного Ощадного банку Тараса Кириченка.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін ввів в спостережну раду Ощадбанку Тараса Кириченка, як представника Кабміну", - написав він.

Ініціали Кириченка збігаються з екс-голова правління Правекс-банку.

Раніше Кабінет Міністрів призначив членом наглядової ради Державного Ощадного банку дочка голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ігоря Пашко Юлію Пашко.

Пашко призначена членом наглядової ради Ощадбанку як представник держави від комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Правекс-банк вирішив звільнити від обов'язків голови правління Тараса Кириченка з 30 вересня і призначити замість нього Джанлуку Корриаса з 1 жовтня.

Міністерство фінансів оголосило новий конкурс з відбору банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Національний банк у листопаді оштрафував Европромбанк на 400 тис. гривень, Мегабанк – на 200 тис. гривень, Радабанк – на 300 тис. гривень і Ощадбанк – на 200 тис. гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.