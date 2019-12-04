підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 грудня 2019, середа, 12:53 50
Фінанси 2019-12-04T14:00:04+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив свого представника до наглядової ради Ощадбанку

Кабмін призначив свого представника до наглядової ради Ощадбанку

Кабмін, Ощадбанк, спостережна рада

Кабінет Міністрів призначив членом наглядової ради Державного Ощадного банку Тараса Кириченка.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін ввів в спостережну раду Ощадбанку Тараса Кириченка, як представника Кабміну", - написав він.

Ініціали Кириченка збігаються з екс-голова правління Правекс-банку.

Раніше Кабінет Міністрів призначив членом наглядової ради Державного Ощадного банку дочка голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ігоря Пашко Юлію Пашко.

Пашко призначена членом наглядової ради Ощадбанку як представник держави від комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Правекс-банк вирішив звільнити від обов'язків голови правління Тараса Кириченка з 30 вересня і призначити замість нього Джанлуку Корриаса з 1 жовтня.

Міністерство фінансів оголосило новий конкурс з відбору банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Національний банк у листопаді оштрафував Европромбанк на 400 тис. гривень, Мегабанк – на 200 тис. гривень, Радабанк – на 300 тис. гривень і Ощадбанк – на 200 тис. гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Більше новин про: Кабмін Ощадбанк спостережна рада

Архів
Новини
Пожежа в Одесі.
Викладач Одеського коледжу загинула у пожежі: список постраждалих 13:46
Заарештований один з підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в Києві 13:34
Хочу повернути всіх українців до Нового року, - Зеленський озвучив пріоритети "нормандської зустрічі" 13:33
В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабну пожежу в коледжі 13:14
Україна заплатить добровільний внесок до НАТО у розмірі 850 тисяч євро 12:58
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція відпрацьовує три версії 15:56
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok