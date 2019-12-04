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  • Кінець епохи: Ларрі Пейдж і Сергій Брін остаточно відходять від управління Google
04 грудня 2019, середа, 11:47 6
Америка 2019-12-04T12:30:02+02:00
Українські Новини
Кінець епохи: Ларрі Пейдж і Сергій Брін остаточно відходять від управління Google

Кінець епохи: Ларрі Пейдж і Сергій Брін остаточно відходять від управління Google

Google, Ларрі Пейдж, Сергій Брін
Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Фото: Google
Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Фото: Google

Засновники найбільшої корпорації Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін відійшли від управління материнською структурою компанії, холдингом Alphabet. Про це повідомляє АР.

Пейдж обіймав посаду генерального директора, а Брін був президентом холдингу.

Так, повідомляється, що новим головою Alphabet став гендиректор Google Сундар Пичай, який буде поєднувати дві керівні посади. Пейдж і Брін продовжать роботу в холдингу членами ради директорів.

Самі Пейдж і Брін розповіли, що прийняли таке рішення через бажання спростити структуру менеджменту Alphabet.

"Час взяти на себе роль гордих батьків, пропонуючи поради і любов, але не щоденне бурчання", - йдеться в листі Пейджа і Брін.

Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google в 1998 році. У 2015 році компанію реорганізували в холдинг Alphabet. Тоді ж Google очолив Сундар Пичай.

Видання The New York Times називає це кінцем епохи для Google, адже Пейдж і Брін уособлювали компанію з моменту заснування і були двома найбільш впливовими діячами технологічної галузі нарівні з засновниками Apple і Microsoft Стівом Джобсом та Білом Гейтсом.

Як повідомляли Українські Новини, Google врятував 149 країн від злому російських хакерів, розіславши 12 тисяч повідомлень з попередженням про загрозу.

Також нещодавно Google оновив правила розміщення політичної реклами і ввів суттєві обмеження.

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