Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения

Компания Google разработала и ввела новые правила размещения политической рекламы, которые существенно затруднят ее таргетирование. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном вчера, 20 ноября.

Так, сообщается, что новые правила запрещают кандидатам нацеливаться на узкие категории веб-пользователей в зависимости от их политической принадлежности.

Такое ограчничение означает, что ориентировать политическую рекламу можно будет лишь по трем признакам: возраст, пол и место расположения пользователей.

Также Google запретит "делать заведомо ложные заявления, которые могут значительно подорвать участие или доверие к избирательному или демократическому процессу", в том числе те, которые пытаются ввести людей в заблуждение относительно голосования.

Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут также введены для Евросоюза, а с января 2020 - для других стран.

Как сообщали Українські Новини, правозащитники требуют от Google и Facebook перестать следить за пользователями.

Тем временем Google изменил способ поиска.