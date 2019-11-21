подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения
21 ноября 2019, четверг, 16:47 13
Жизнь 2019-11-21T17:45:03+02:00
Українські Новини
Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения

Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения

Реклама, Google, Политическая реклама
Google. Фото: Fredericksburg.com
Google. Фото: Fredericksburg.com

Компания Google разработала и ввела новые правила размещения политической рекламы, которые существенно затруднят ее таргетирование. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном вчера, 20 ноября.

Так, сообщается, что новые правила запрещают кандидатам нацеливаться на узкие категории веб-пользователей в зависимости от их политической принадлежности.

Такое ограчничение означает, что ориентировать политическую рекламу можно будет лишь по трем признакам: возраст, пол и место расположения пользователей.

Также Google запретит "делать заведомо ложные заявления, которые могут значительно подорвать участие или доверие к избирательному или демократическому процессу", в том числе те, которые пытаются ввести людей в заблуждение относительно голосования.

Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут также введены для Евросоюза, а с января 2020 - для других стран.

Как сообщали Українські Новини, правозащитники требуют от Google и Facebook перестать следить за пользователями.

Тем временем Google изменил способ поиска

Больше новостей о: Реклама Google Политическая реклама

Архив
Новости
В Петровском начали демонтировать фортификации 18:36
Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ 18:31
Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома" 18:12
В Николаеве женщина прострелила ногу коллектору, а в Днипре посреди дня избили мужчину и затолкали в джип 18:11 Новости из регионов
Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ 18:10
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok