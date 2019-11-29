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  • Google спас 149 стран от взлома российских хакеров, разослав 12 тысяч сообщений с предупреждением об угрозе
29 ноября 2019, пятница, 17:49 497
Мир 2019-11-29T17:51:28+02:00
Українські Новини
Google спас 149 стран от взлома российских хакеров, разослав 12 тысяч сообщений с предупреждением об угрозе

Google спас 149 стран от взлома российских хакеров, разослав 12 тысяч сообщений с предупреждением об угрозе

взлом сети, Хакеры, Google, Sandworm
Взлом.Фото: pixabay
Взлом.Фото: pixabay

Компания Google разослала более 12 тысяч писем в 149 стран, в которых сообщается о возможном взломе аккаунтов российскими хакерами. Об этом сообщила Google Threat Analysis Group (TAG), которая занимается отслеживанием угроз.

Отмечается, что аналитиками было выявлено, что 90% пользователей, которым прислали сообщение, стали жертвами фишинговой рассылки электронных писем, направленных на кражу персональной информации. Также TAG составила карту, в каких именно странах пострадали пользователи. Большинство сообщений получили жители США и Пакистана.

Фото:blog.googleФото:blog.google

Компания подозревает в причастности к этим действиям российских хакеров. Отмечается, что на прошлой неделе Google представила анализ атак, которые осуществила группа киберпреступников Sandworm, также известная как Iridium. Специалисты обратили внимание, что в основном деятельность Sandworm направлена против Украины.

В декабре 2017 года TAG обнаружила серию кампаний Sandworm по распространению вредоносных программ для Android. Первая кампания была ориентирована на пользователей в Южной Корее. Злоумышленники заражали приложения и загружали их в GooglePlay Store. Отмечается, что всего они загрузили не менее 8 вредоносных программ, каждую из которых скачали не менее 10 раз.

TAG отслеживает более 270 целевых или поддерживаемых государством групп из более, чем 50 стран. У этих групп много целей, в том числе сбор развед.данных, кража интеллектуальной собственности, нацеливание на диссидентов и активистов, разрушительные кибератаки или распространение скоординированной дезинформации.

Как сообщали Українські Новини, ранее американское правительство подтвердило российский след в хакерских атаках на энергосистему Украины.

Кроме того, российская служба ФСБ атаковала десятки стран Ближнего Востока благодаря взлому систем иранских коллег.

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