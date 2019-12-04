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04 грудня 2019, середа, 10:01 22
Фінанси 2019-12-04T11:45:03+02:00
Українські Новини
Мінфін розмістив ОВДП на 4,7 млрд гривень

Мінфін розмістив ОВДП на 4,7 млрд гривень

держоблігації, Мінфін, ОВДП

Міністерство фінансів 3 грудня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,4 млрд гривень і доларові на 53,9 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 77 днів на 55,354 млн гривень під 13,06% річних, 1 267 днів – на 3 308,927 млн гривень під 12,38% річних.

Номіновані в доларах Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 435 днів на 18,829 млн доларів під 3,88% річних і 743 дня – на 35,060 млн доларів під 4,08% річних.

Всього в держбюджет залучено 4 655,348 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

Україні в грудні 2019 року необхідно виплатити 1,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 13,58 млрд гривень за внутрішніми боргами.

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