Населення продовжує скуповувати дешеву валюту

У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в листопаді чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У листопаді населення продало 1 315,5 млн доларів і купив 1 373,9 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Гривня знову підскочила: офіційний курс валют від НБУ на 4 грудня.

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