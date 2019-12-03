Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки"

Президент США Дональд Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу на зустрічі лідерів "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції, Німеччини).

Про це повідомляє американський інформаційний канал Fox News, передають Українські Новини.



Під час виступу на 70-му саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Лондоні Трамп сказав, що майбутня зустріч у Парижі є важливою і для України, і для Росії.



"Майбутня зустріч Росії з Україною дуже важлива. Є ймовірність, що буде досягнутий дуже великий прогрес. Це важливо для України, і для Росії теж. Тому що вони ведуть бойові дії занадто довго", - сказав Трамп.



Він зазначив, що є дуже хороший шанс, що це станеться.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський перед зустріччю лідерів "нормандського формату" (лідерів Росії, України, Франції і Німеччини) вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).



Також Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.