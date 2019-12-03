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03 грудня 2019, вівторок, 23:42 7
Зовнішня політика 2019-12-04T01:15:01+02:00
Українські Новини
Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки"

Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки"

Трамп Дональд, Володимир Зеленський, Путін, нормандський формат
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуть великого прогресу на зустрічі лідерів "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції, Німеччини).

Про це повідомляє американський інформаційний канал Fox News, передають Українські Новини.

Під час виступу на 70-му саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Лондоні Трамп сказав, що майбутня зустріч у Парижі є важливою і для України, і для Росії.

"Майбутня зустріч Росії з Україною дуже важлива. Є ймовірність, що буде досягнутий дуже великий прогрес. Це важливо для України, і для Росії теж. Тому що вони ведуть бойові дії занадто довго", - сказав Трамп.

Він зазначив, що є дуже хороший шанс, що це станеться.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський перед зустріччю лідерів "нормандського формату" (лідерів Росії, України, Франції і Німеччини) вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Також Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

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