Гонконг став найпопулярнішим туристичним містом у світі

Гонконг зберіг свої лідируючі позиції в рейтингу найбільш відвідуваних міст світу, незважаючи на зниження кількості гостей. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Bloomberg.

Також в топ-5 найбільш відвідуваних міст світу увійшли Бангкок, Макао, Сінгапур і Лондон.

За словами експертів, бали в рейтингу зможе швидко набрати єгипетський курорт Хургада. Це місто, яке увійшло у сотню в минулому році, підніметься з 82 місця на 63.

Разом з тим значно похитнулися позиції у європейських міст — Барселони, Мілана і Вени.



Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення в Гонконзі у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою після масових протестів у країні.



Ще влітку в Гонконзі почалися протести проти внесення змін у закон про екстрадицію. Це був один з найбільших протестів в історії Гонконгу.

Новий законопроект пропонував дозволити екстрадицію осіб, яких звинувачує в злочинах влада материкового Китаю, Тайваню і Макао. Противники поправок побоюються, що закон про екстрадицію зможуть використовувати проти політичних опонентів китайського уряду, які проживають в Гонконзі.



Тим часом глава адміністрації Гонконгу пообіцяла відкликати законопроект про екстрадицію.