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03 грудня 2019, вівторок, 19:02 26
Політика 2019-12-03T21:15:02+02:00
Українські Новини
Тесть Зеленського працює помічником депутата від "Слуги народу"

Тесть Зеленського працює помічником депутата від "Слуги народу"

Слуга народу, Володимир Зеленський, Олег Бондаренко, Олена Зеленська, Володимир Кияшко
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником нардепа від "Слуги народу". Про це Руху "ЧЕСНО" розповів депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань екологічної політики і природокористування Олег Бондаренко.


Так, повідомляється, що Володимир займається темою переробки промислових відходів в дорожнє покриття. Саме у Бондаренка зять Президента працює помічником на громадських засадах.

"Для мене Володимир Кияшко - це не батько першої леді. Для мене він в першу чергу фахівець з питань екології та забруднення навколишнього середовища, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", - сказав депутат.

У той же час нардеп зазначає, що Володимир Кияшко - не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів.

Фото: duit.edu.uaФото: duit.edu.ua

"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати, взяти його кандидатуру. Він працює над важливою темою - позбавлення України промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди в шахтах, а також шламових відвалів (шлам - частинки породи, що утворюються при свердлінні гірських порід або подрібнення корисних копалин) на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось треба робити", - зазначає нардеп Бондаренко.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська зізналася, що досі пише сценарії для "Кварталу 95".

Також Олена Зеленська розповіла, чим заробляє.

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