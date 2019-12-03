Тесть Зеленського працює помічником депутата від "Слуги народу"

Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником нардепа від "Слуги народу". Про це Руху "ЧЕСНО" розповів депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань екологічної політики і природокористування Олег Бондаренко.



Так, повідомляється, що Володимир займається темою переробки промислових відходів в дорожнє покриття. Саме у Бондаренка зять Президента працює помічником на громадських засадах.

"Для мене Володимир Кияшко - це не батько першої леді. Для мене він в першу чергу фахівець з питань екології та забруднення навколишнього середовища, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", - сказав депутат.

У той же час нардеп зазначає, що Володимир Кияшко - не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів.

Фото: duit.edu.ua

"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати, взяти його кандидатуру. Він працює над важливою темою - позбавлення України промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди в шахтах, а також шламових відвалів (шлам - частинки породи, що утворюються при свердлінні гірських порід або подрібнення корисних копалин) на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось треба робити", - зазначає нардеп Бондаренко.



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