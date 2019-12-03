Рада скасувала держмонополію на виробництво спирту з липня 2020

Верховна Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту з 1 липня 2020 року.

За прийняття законопроєкту №2300 в цілому проголосували 284 депутати за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому в проєкті до 1-го читання передбачалося, що реформу спиртової галузі буде запущено вже з 1 січня 2020 року.

Так, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Однак уточнено, що ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, на яких встановлено цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції, а відключення систем є підставою для відмови в ліцензії або відкликання ліцензії.

Крім того, передбачено, що експорт спирту етилового, етилового ректифікованого виноградного і плодового здійснюються суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво, а імпорт та оптова торгівля - за наявності ліцензії на право оптової торгівлі.

Також виробники алкогольних напоїв та спирту, що мають відповідні ліцензії, мають право реалізувати спирт власного виробництва для виробництва зазначених алкогольних напоїв.

У свою чергу депутати обмежили обсяг ввезеного в Україну спирту - річні обсяги спирту, імпортованого суб'єктами господарювання, не можуть перевищувати 10% річного обсягу виробленого такими суб'єктами господарювання спирту.

При цьому наголошується, що заборонено вводити в експлуатацію нові об'єкти виробництва спирту до 1 липня 2021 року.

Також забороняються зберігання і транспортування біоетанолу без його денатурації 1-10% бензину.

Не зможуть, згідно із законом, брати участь в приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту резиденти іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із Законом України, або суб'єкти, які побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт та експорт спирту і тютюнових виробів

Раніше стало відомо, що Рада має намір скасувати держмонополію на виробництво спирту з 2020