Рада намерена отменить госмонополию на производство спирта с 2020

Верховная Рада намерена отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

За принятие законопроекта №2300 за основу проголосовали 293 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Кроме того, предусмотрено, что экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового смогут осуществлять все субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

При этом отмечается, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом Министров государственные предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, инициатором данного законопроекта является Президент Владимир Зеленский.

Ранее Кабмин исключил из перечня лицензирования Минэкономики импорт и экспорт спирта и табачных изделий.