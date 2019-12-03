підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 грудня 2019, вівторок, 18:03 28
Силові структури 2019-12-03T18:18:56+02:00
Українські Новини
Правоохоронці затримали екс-депутата Ради Онищенка в Німеччині

Правоохоронці затримали екс-депутата Ради Онищенка в Німеччині

Олександр Онищенко, НАБУ, екстрадиція
Олександр Онищенко
Олександр Онищенко

Правоохоронні органи Німеччини у кінці листопада затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Про це Українським Новинам повідомили джерела в Генпрокуратурі і НАБУ.

Затримання відбулося в кінці листопада в німецькому місті Аахен.

Онищенко затриманий за запитом українських правоохоронців.

На даний момент він перебуває під вартою.

Вирішується питання його екстрадиційного арешту.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенка в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. У травні 2017 року Інтерпол відмовився оголосити в розшук Онищенко. Онищенко підозрюється у скоєнні в січні 2013 - січні 2016 року злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Більше новин про: Олександр Онищенко НАБУ екстрадиція

Архів
Новини
Рада скасувала держмонополію на виробництво спирту з липня 2020 18:42
Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу 18:19
У Раді створили депутатське об'єднання для боротьби із російською енергоекспансією, – ЗМІ 18:04
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Правоохоронці затримали екс-депутата Ради Онищенка в Німеччині 18:03
більше новин
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
Офіс президента узяв Ситника під контроль справами про втручання в американські вибори, - ЗМІ 15:28
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
більше новин
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук 13:09
У МЗС України відреагували на погрози голови Держдуми Росії 20:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok