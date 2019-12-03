Правоохоронці затримали екс-депутата Ради Онищенка в Німеччині

Правоохоронні органи Німеччини у кінці листопада затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Про це Українським Новинам повідомили джерела в Генпрокуратурі і НАБУ.

Затримання відбулося в кінці листопада в німецькому місті Аахен.

Онищенко затриманий за запитом українських правоохоронців.

На даний момент він перебуває під вартою.

Вирішується питання його екстрадиційного арешту.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенка в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. У травні 2017 року Інтерпол відмовився оголосити в розшук Онищенко. Онищенко підозрюється у скоєнні в січні 2013 - січні 2016 року злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.