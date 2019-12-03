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  • Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу
03 грудня 2019, вівторок, 18:19 11
Політика 2019-12-03T18:20:22+02:00
Українські Новини
Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу

Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу

Володимир Зеленський, Держпрограма, Дешеві кредити, Малий бізнес

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск державної програми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу. Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.


"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся. Перший етап - доступні кредити для власної справи для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес", - сказав він.

За його словами, програма передбачає кредит у сумі 1,5 млн гривень терміном на 5 років за ставками 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця.

Кредит буде видаватися за ставкою 7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створює робочі місця.

У той же час при прийомі нового працівника за кожного співробітника ставка буде знижуватися на 0,5%. Кредит за ставкою 9% буде передбачений для тих, хто має виручку від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити власну справу.

Зеленський також зазначив, що найближчим часом буде оприлюднена більш детальна інформація про умови і механізми програми.



Як повідомляли Українські Новини, малий і середній бізнес за ветування Президентом законів про програмне РРО та кеш-бек.

За даними соцопитування, більшість українців виступають за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу.

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