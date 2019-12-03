Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск державної програми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу. Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.



"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся. Перший етап - доступні кредити для власної справи для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес", - сказав він.



За його словами, програма передбачає кредит у сумі 1,5 млн гривень терміном на 5 років за ставками 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця.



Кредит буде видаватися за ставкою 7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створює робочі місця.



У той же час при прийомі нового працівника за кожного співробітника ставка буде знижуватися на 0,5%. Кредит за ставкою 9% буде передбачений для тих, хто має виручку від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити власну справу.



Зеленський також зазначив, що найближчим часом буде оприлюднена більш детальна інформація про умови і механізми програми.







Як повідомляли Українські Новини, малий і середній бізнес за ветування Президентом законів про програмне РРО та кеш-бек.



За даними соцопитування, більшість українців виступають за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу.