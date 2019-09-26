Малый и средний бизнес за ветирование Президентом законов о программном РРО и кэш-беке

Малый и средний бизнес выступают за ветирование законов №1053-1 и № 1073 о регистраторах расчетных операций (РРО) и закона о кэш-беке.

Об этом на круглом столе с депутатами фракции "Европейской Солидарности" сообщили представители малого и среднего бизнеса в пресс-центре Українських Новин.

"Малый и средний бизнес (МСБ) начинают сносить. Идет нечестная игра крупного и малого бизнеса. Все предложения предпринимателей малой группы бизнеса, обращенные к власти, не были приняты во внимание. Если будут приняты законы №1053-1 и № 1073 это приведет к тому, что большая часть малого бизнеса, который не может конкурировать с крупным, выйдет в тень, либо вообще перестанет существовать", - сообщил председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец.

Также он отметил, что государство должно переформатировать сначала налоговую службу, таможню, а уже потом заняться предпринимателями МСБ.

"Наибольшим способом уклонения от налогообложения является не малый бизнес, а робота таможенных служб. Товар, который завозится незаконно, или же со значительно заниженной стоимостью. Именно поэтому предприниматели выступают за детализацию товарных потоков", - сообщил председатель Комитета предпринимателей Украины Эдуард Курганский.

По его словам, малому бизнесу трудно существовать в правовом поле не нарушая законов, именно поэтому должен быть диалог между властью и обществом.

Также он подчеркнул, что штрафы за невыполнение норм расчетных операций будут тянуть за собой взяточничество, это гораздо дешевле и безопаснее, что в свою очередь приведет к массовой коррупции.

Депутат Нина Южанина выступила за введение программного обеспечения, которое бы обеспечивало отражение всех расчетных операций, а также отмену штрафных санкции, что значительно упростит роботу МСБ.

"Можно говорить о новейших технологиях вместо классических РРО, и они частично выписаны в принятом законе. Но тогда нужно убрать складской учет и даже для новейших РРО провести достаточное обучение для того, чтобы программное обеспечение, которое можно установить в обычный телефон, не принесло больший вред. Ибо отсутствие связи, непонятность какие данные пришли, какие - нет, и за что тебя пришли проверять и накладывать штраф, вызывает еще большую панику у людей, чем применение вот этого железного кассового аппарата", - добавила она.

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов подчеркнул, что прежде, чем принимать закон стоит услышать мнение тех, чьи судьбы зависят его действия и необходимо проводить комплексное экспертное обсуждение.

"Мы были категорически против принятия законов, которые усложняют условия деятельности для малого и среднего бизнеса. Мы профессионально разъясняли все риски таких законодательных инициатив. Нас не услышали.

Только при комплексной дискуссии с представителями бизнеса можно получить профессиональные и прозрачные законы, которые улучшат условия работы, а не наоборот", - подчеркнул Герасимов.

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября Верховная Рада ввела программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростила процедуру их регистрации, а также приняла закон о кэшбеке.

За принятие соответствующих законопроектов №1053-1 и №1073 в целом проголосовали по 237 депутатов при минимально необходимых 226.