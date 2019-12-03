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03 грудня 2019, вівторок, 17:27 32
Кабмін 2019-12-03T17:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну розглянути підвищення пенсій та соцдопомоги людям з інвалідністю

Зеленський доручив Кабміну розглянути підвищення пенсій та соцдопомоги людям з інвалідністю

Кабмін, підвищення пенсій, Люди з обмеженими можливостями, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання збільшення пенсії та державної соціальної допомоги людям з інвалідністю.

Про це сказано в указі №875 "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю" від 3 грудня - у Міжнародний день людей з інвалідністю, передають Українські Новини.

Також уряду доручено розглянути питання введення коригуючого коефіцієнта до тарифу на медичне обслуговування осіб з інвалідністю, врахувати потреби осіб з інвалідністю в медичних препаратах і лікарських засобах при реалізації програми "Доступні ліки" і створити умови для здійснення екстрених викликів особами з інвалідністю, в тому числі особами з порушенням мови або слуху, служб екстреного виклику.

Крім того, Кабмін повинен вирішити питання оснащення пішохідних переходів і світлофорів засобами безпеки, орієнтування та отримання інформації, а залізничних вокзалів і станцій - підйомними платформами, аудіовказівниками, тактильними й іншими елементами доступності для допомоги маломобільним групам населення.

Президент також рекомендував органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступності будівель, споруд і приміщень установ загальної середньої освіти відповідно до державних будівельних норм і стандартів для створення безбар'єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій після підвищення.

Також Пенсійний фонд незабаром буде призначати пенсійні виплати за віком в Україні автоматично.

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