Мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві: пасажири евакуйовані, правоохоронці перевіряють територію

Невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook АТ "Укрзалізниця", передають Українські Новини.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - сказано в ньому.

Наголошується, що всі працівники та пасажири евакуйовані.

Вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Також зазначено, що потяги курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального вокзалу переходи.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, через що довелося проводити екстренну евакуацію.