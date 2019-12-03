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03 грудня 2019, вівторок, 16:20 50
Події 2019-12-03T18:15:02+02:00
Українські Новини
Мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві: пасажири евакуйовані, правоохоронці перевіряють територію

Мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві: пасажири евакуйовані, правоохоронці перевіряють територію

Мінування, повідомлення про замінування, Залізничний вокзал
Київський вокзал. Фото: retoua.com
Київський вокзал. Фото: retoua.com

Невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook АТ "Укрзалізниця", передають Українські Новини.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - сказано в ньому.

Наголошується, що всі працівники та пасажири евакуйовані.

Вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Також зазначено, що потяги курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального вокзалу переходи.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, через що довелося проводити екстренну евакуацію.

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