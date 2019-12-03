Мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві: пасажири евакуйовані, правоохоронці перевіряють територію

Невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві. Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook АТ "Укрзалізниця", передають Українські Новини. "Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - сказано в ньому. Наголошується, що всі працівники та пасажири евакуйовані. Вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці. Також зазначено, що потяги курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального вокзалу переходи. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж\/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування. 1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, через що довелося проводити екстренну евакуацію.