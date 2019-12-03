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03 грудня 2019, вівторок, 15:09 39
Зовнішня політика 2019-12-03T15:23:44+02:00
Українські Новини
Договір на транзит російської нафти через Україну продовжили до 2030

Договір на транзит російської нафти через Україну продовжили до 2030

Укртранснафта, Транснафта, українсько-російські відносини, транзит нафти
"Укртранснафта" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" продовжив до 1 січня 2030 року договір з компанією "Транснефть" (Росія) на транзит нафти через територію України.

Про це йдеться в повідомленні "Укртранснафти" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"3 грудня "Укртранснафта" і "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти по території України, яка продовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що документ був підписаний генеральним директором "Укртранснафти" Миколою Гавриленком і віце-президент "Транснафти" Сергієм Автором в рамках міжнародної конференції "Енергетика в 21 столітті", яка відбулася у Загребі (Хорватія).

Наголошується, що окрім пролонгації договору, додаткова угода між "Укртранснафтою" і "Транснефтью" актуалізує низку його положень з урахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

Водночас базові принципи співпраці між "Укртранснафтою" і "Транснефтью" залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг та механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну і стабільну роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює ґрунт для завантаження системи магістральних нафтопроводів суспільства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове та стабільне джерело доходів "Укртранснафти", - підсумована в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" отримала від російської "Транснафти" компенсацію в €4,2 мільйона.

Раніше росіяни виплатили "Укртранснафти" 3,5 млн євро за зіпсовану нафту.

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