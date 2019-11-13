подписаться на рассылку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Укртранснефть" получила от российской "Транснефти" компенсацию в €4,2 млн
13 ноября 2019, среда, 17:36 257
Экономика 2019-11-13T17:46:42+02:00
Українські Новини
"Укртранснефть" получила от российской "Транснефти" компенсацию в €4,2 млн

"Укртранснефть" получила от российской "Транснефти" компенсацию в €4,2 млн

Укртранснефть, Нефтепровод Дружба, Компенсация, Транснефть
"Укртранснефть" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

С мая по ноябрь оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" получила от компании "Транснефть" (Россия) часть компенсации в размере 4,17 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"С мая по ноябрь АО "Укртранснефть" получило 4,2 млн евро от ПАО "Транснефть" за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участок нефтепровода "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Эта сумма неокончательная, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснефти", - говорится в нем.

Согласно сообщению, размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности "Укртранснефти".

В сообщении напоминается, что из-за попадания хлорорганики в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснефть".

В связи с этим компания была вынуждена приостановить транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также - с 17 до 21 мая 2019 года, при этом остановка транспортировки нефти в страны ЕС не повлияла на объемы транзита российской нефти в апреле, но существенно сказалась на объемах мая.

"Укртранснефть" ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России вместе с международной Сюрвейерской компанией SGS, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Как сообщали Українськi Новини, россияне выплатили "Укртранснефти" 3,5 млн евро за испорченную нефть. 

Тем временем качество нефти из США проверила "Укртранснефть" и начала ее транспортировку.

Больше новостей о: Укртранснефть Нефтепровод Дружба Компенсация Транснефть

Архив
Новости
Украина встревожена обстрелами сектора Газа и призывает стороны к деэскалации 19:18
Суд освободил из тюрьмы Германа, осужденного за организацию "убийства" Бабченко 19:06
В Раде хотят усилить наказание для СМИ за непредоставление права на опровержение 18:51
В Киеве расстреляли витрину магазина российской сети 18:47
Торжественная церемония в честь передачи Украине катеров Island в Одессе. Фото: Минобороны
Катера Island, которые США передали Украине, вошли в состав ВМС 18:41
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:54
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда" 06:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok