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03 грудня 2019, вівторок, 14:54 25
Суспільство 2019-12-03T16:00:02+02:00
Українські Новини
У Воронежі через снігопад перекинувся автобус, постраждали 14 українців

У Воронежі через снігопад перекинувся автобус, постраждали 14 українців

ДТП з автобусом, ДТП з українцями, ДТП в Росії
Місце ДТП з автобусом. Фото: newizv. ru
Місце ДТП з автобусом. Фото: newizv. ru

У Богучарском районі Воронезької області Росії в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала група громадян України. Про це у вівторок, 3 грудня. Про це повідомляє РІА Новости.

"Загиблих немає. 14 постраждали, всі вони громадяни України. Стан одного з них оцінюється як важкий", - повідомив співрозмовник агентства.

За іншими даними, постраждали 10 осіб.

Про аварію стало відомо раніше 3 грудня. Автобус перекинувся в 12:30 за московським часом на 763-му кілометрі автодороги М-4 "Дон". За попередніми даними, водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду. У салоні перебували 28 осіб, у тому числі два водія. Неповнолітніх серед пасажирів автобуса не було.

Як повідомляли "Українські Новини", у Чехії в результаті ДТП загинули двоє громадян України.

Також раніше в Польщі потрапив в автокатастрофу мікроавтобус з українцями.

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