Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук може подати у відставку, а новим главою уряду може стати заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів. Зміна прем'єра відбудеться, якщо у Зеленського прийдуть до висновку, що Гончарук став сильно токсичним з точки зору впливу на рейтинг влади. Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Страни".

"Ключовий момент - зниження тарифів на опалення вже в грудні. Якщо Гончарук завалить це завдання, то, не виключено, його запропонують покинути свій пост.

Також видання зазначає, що Ковалів відкрито протистояла Гончаруку під час наради з тарифами в суботу. Крім того, за даними видання, її все частіше включають у склад різних груп для зустрічі з міжнародними фінансовими організаціями та західними партнерами", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Як повідомляли Українські Новини, 12 вересня, Президент Володимир Зеленський збирався призначити Юлію Ковалів заступником голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Після Президент Володимир Зеленський призначив члена наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юлію Ковалів заступником керівника Офісу Президента.