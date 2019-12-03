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03 грудня 2019, вівторок, 14:29 16
Верховна Рада і партії 2019-12-03T16:00:02+02:00
Українські Новини
Людям з інвалідністю дозволили переміщатися по дорозі на візках

Людям з інвалідністю дозволили переміщатися по дорозі на візках

Рада, Дорога, інвалідний візок, Людина з інвалідністю
Люди з інвалідністю на візках. Фото: pixabay.com
Люди з інвалідністю на візках. Фото: pixabay.com

Верховна Рада дозволила особам з інвалідністю переміщатися в колісних кріслах по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччю.

За прийняття законопроекту №0963 в цілому проголосували 350 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином особи, які рухаються в колісних кріслах, прирівнюються до учасників дорожнього руху.

Згідно з документом, особи з інвалідністю на візках можуть рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішоходів.

Такі особи, які рухаються по краю проїжджої частини дороги, повинні пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі, а поворот ліворуч або розворот вирішуються на дорогах з однією смугою і без трамвайної колії посередині.

Під час руху вони повинні виконувати вимоги, які стосуються велосипедистів.

Особи з інвалідністю зобов'язані: використовувати технічно справні коляски; не перевозити вантажі, що заважають керуванню; не перевозити пасажирів.

Коляски мають бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а під час руху в темну пору доби по краю проїжджої частини дороги - зовнішніми світловими пристроями.

Як повідомляли Українські Новини, Рада хоче підвищити надбавки з догляду декільком категоріям людей з інвалідністю. Тим часом, у апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.

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