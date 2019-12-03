Власник танкера, який перекинувся в Одесі знайшовся і пообіцяв прибрати судно з пляжу до кінця року

Вийшов на зв'язок власник танкера Delfi, який в кінці листопада сів на мілину в Одеській затоці. Про це сказав в. о. начальника Одеського філіалу Адміністрації морських портів України (АМПУ) Денис Карпов, передає Думська.

За його словами, 29 листопада від судновласника прийшов лист, у якому той підтвердив, що зможе підняти судно власними силами до кінця цього року.

Також наголошується, що за 45 років цей танкер змінив кілька назв, прапорів і власників.

"Зараз Delfi числиться за компанією Фактор груп лімітед, яка формально перебуває в Харкові і належить якомусь Джавадову Шамсаддіну Алі Огли. До цього директором і власником значився одесит Михашонок Володимир Валерійович, а юридична адреса був Одеса, Лідерсовський бульвар, 19", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, танкер "Делфі" зазнав аварію і перекинувся, вдарившись об хвилеріз. Екіпаж танкера відмовлявся від допомоги, однак невдовзі почалася рятувальна операція.

Також співробітники Національної поліції в понеділок почали розслідувати катастрофу танкера.