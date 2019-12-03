Прокуратура повідомила про підозру охоронцеві Ляшка у пособництві у побитті Геруса

Прокуратура повідомила про підозру охоронця колишньго голови фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка в пособництві в насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

"У вівторок, 3 грудня, заступником прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, а саме у пособництві умисного нанесення народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю", - сказано в ньому.

За даними слідства, 6 листопада підозрюваний спільно з Ляшком сприяв вчиненню злочину проти Геруса.

Зазначається, що прокурор буде клопотати у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.

19 листопада суд відпустив Ляшко на поруки депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").