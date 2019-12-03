Суд відмовився заарештувати майно помічника заступника міністра МТОТ Гримчака Овдієнка

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати майно помічника заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Ігоря Овдієнка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що 15 листопада детектив НАБУ просив про накладення арешту на вилучене в ході особистого обшуку майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування, оскільки це необхідно в цілях забезпечення схоронності речового доказу.

НАБУ просило заарештувати 5 купюр номіналом 100 доларів, фіскальний чек - квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції на обмін 2,5 тис. доларів на 63 тис. гривень і мобільний телефон Xiaomi.

Виходячи з того, що обшук був проведений 14 серпня, а клопотання про арешт могло бути подано до 16 серпня, суд відмовив в арешті майна.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники НАБУ, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури затримали Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Суд взяв під варту Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.

Чернігівський апеляційний суд залишив у силі арешт Овдієнко з заставою 4 млн гривень.