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03 грудня 2019, вівторок, 12:05 10
Судова влада 2019-12-03T12:09:39+02:00
Українські Новини
Суд відмовився заарештувати майно помічника заступника міністра МТОТ Гримчака Овдієнка

Суд відмовився заарештувати майно помічника заступника міністра МТОТ Гримчака Овдієнка

Вищий антикорупційний суд, Арешт майна, Юрій Гримчак, Ігор Овдієнко
Антикорупційний суд. Фото: Українські Новини
Антикорупційний суд. Фото: Українські Новини

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати майно помічника заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Ігоря Овдієнка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що 15 листопада детектив НАБУ просив про накладення арешту на вилучене в ході особистого обшуку майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування, оскільки це необхідно в цілях забезпечення схоронності речового доказу.

НАБУ просило заарештувати 5 купюр номіналом 100 доларів, фіскальний чек - квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції на обмін 2,5 тис. доларів на 63 тис. гривень і мобільний телефон Xiaomi.

Виходячи з того, що обшук був проведений 14 серпня, а клопотання про арешт могло бути подано до 16 серпня, суд відмовив в арешті майна.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники НАБУ, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури затримали Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Суд взяв під варту Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.

Чернігівський апеляційний суд залишив у силі арешт Овдієнко з заставою 4 млн гривень.

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