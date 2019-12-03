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03 грудня 2019, вівторок, 11:04 8
Фінанси 2019-12-03T11:10:05+02:00
Українські Новини
За чотири дні ПУМБ прокредитував населення на 504 млн гривень

За чотири дні ПУМБ прокредитував населення на 504 млн гривень

ПУМБ, кредитування, Чорна П'ятниця

За чотири дні, з 28 листопада по 1 грудня 2019 року, клієнти Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) отримали 32 тис. споживчих кредитів (класичні кредити на товари і покупки за допомогою сервісу «Сплачуй частинами»), а також здійснили 366 тис. оплат за товари кредитними картами "всеМОЖУ" і "soloМАНДРИ".

Про це йдеться в повідомленні банку.

Загальна сума наданих банком кредитів склала понад півмільярда гривень.

Тим самим банк перевищив власний минулорічний рекорд майже в два рази.

За підсумками промо-періоду з 28 листопада по 1 грудня ПУМБ видав на придбання побутової техніки понад 24 тис. товарних кредитів на загальну суму 335,9 млн гривень.

На підставі інформації від торгових мереж, ПУМБ став лідером ринку товарних кредитів, видавши найбільшу кількість класичних товарних кредитів саме в період «чорної п'ятниці».

У "чорну п'ятницю", 29 листопада, українці оформили в ПУМБ 7,6 тис. цільових споживчих кредитів на суму 102,2 млн гривень.

Це понад 5 кредитів за хвилину.

Обсяг виданих товарних кредитів ПУМБ протягом "чорної п'ятниці" збільшився в 5 разів порівняно з минулим уїк-ендом листопада.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

ПУМБ б'є рекорди: приріст портфеля гривневих депозитів склав 2 млрд з початку року.

ПУМБ випустив карту в польських злотих.

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