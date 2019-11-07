ПУМБ бьет рекорды: прирост портфеля гривневых депозитов составил 2 млрд с начала года

С начала года украинцы увеличили объем своих сбережений в Первом украинском международном банке (ПУМБ) на 2 млрд гривен – именно столько составил прирост портфеля гривневых депозитов состоянием на 4 ноября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении банка.

Портфель депозитов (срочные и депозиты по требованию) физических лиц в гривне составляет 7,142 млрд гривен.

Темпы прироста более чем 5 раз превышают средний показатель по рынку.

Такие показатели – беспрецедентные в истории банка.

К примеру, по итогам всего 2018 года прирост портфеля гривневых депозитов ПУМБ составил +804 млн грн. (либо +18,6%).

В то время, как всего за 10 месяцев 2019 аналогичный показатель прироста составил +2014 млн грн (+39,3%).

"Приростом в 2 миллиарда гривен за 10 месяцев могут похвастаться всего несколько банков в Украине. Приятно, что ПУМБ – в их числе. Согласно данным НБУ ПУМБ занимает 5 место среди 76 банков по приросту сточных депозитов в гривне и 4 место – по приросту гривневых пассивов. Все больше украинцев убеждаются в том, что ПУМБ обеспечивает сохранность и стабильное приумножение их сбережений", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.

Наибольшей популярностью у клиентов ПУМБ пользуются классические срочные депозиты на год. Флагман – депозит "Доходный" со ставкой до 17,5% годовых в гривне.

Именно этот депозит выбирает каждый второй клиент ПУМБ благодаря высокой доходности.

Открыть депозиты в ПУМБ можно как в отделениях, так и в мобильном банкинге ПУМБ Online.

Последним способом уже воспользовалось более 80% клиентов банка.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.