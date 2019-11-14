ПУМБ выпустил карту в польских злотых

Первый украинский международный банк (ПУМБ) с ноября предлагает клиентам открывать расчетные счета в польских злотых.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

К счету открываются бесплатно две дебетовые "всеКАРТЫ" в злотых типа MC World debit или VISA Rewards (именная и неименная или две именные).

Карта идеально подойдет тем украинцам, кто часто путешествует в Польшу или имеет родных, которые работают или учатся там.

Например, родители, чей ребенок учится в Польше, могут открыть счет в злотых, одну карточку оставить себе, другую - отдать ребенку. Оба владельца карточки будут иметь доступ к средствам на счете.

Чтобы контролировать расходы, родителям можно установить месячный лимит на использование средств на каждую из карточек. Лимит в любое время можно изменить прямо в онлайн-банкинге ПУМБ Online. Так родители будут уверены, что у их ребенка всегда будет доступ к деньгам.

Снятие наличных с карты в банкоматах за рубежом обойдется 1,5% + эквивалент 4USD. Снимать средства со "всеКАРТЫ" можно и в украинских банкоматах - клиент получит сумму в гривневом эквиваленте. Услуга бесплатная во всех банкоматах Украины.

Карточка в злотых сохранила все преимущества "всеКАРТЫ": пополнить карту онлайн или в кассе банка можно бесплатно. Получение средств через кассу не более двух раз в месяц на общую сумму 500 тыс гривен в эквиваленте - также без комиссии.

Снятие средств, превышающих полмиллиона в эквиваленте или снятия в кассах других банков - всего 1,5% от суммы. Комиссия за открытие и обслуживание карты отсутствует.

Для премиальных пакетов "Black Platinum" и "Premier" новой линейки также добавляется возможность открыть валютный счет в PLN.

Купить или обменять польские злотые на гривны можно во всех кассах ПУМБ.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.